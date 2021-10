Ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show magistralmente condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a scontri e litigi degni di nota. Anche questa edizione non fa eccezioni. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Raffaella Fico e Soleil Sorge.

L’ex compagna di Mario Balotelli ha accusato la compagna di trasmissione di averle letteralmente tirato un bicchiere e di aver rischiato di farle male. Il tutto è avvenuto durante un gioco comandato dal GF. I protagonisti al suono di una sirena dovevano precipitarsi in giardino e premere un pulsante. Al suono sono stati chiamati i nomi di Davide Silvestri e quello di Soleil.

Quest’ultima nella fretta di scappare ha poggiato il bicchiere con una certa veemenza vicino a Raffaella Fico. La napoletana non ha perso occasione urlando alla alla coinquilina: “Ma sei fuori?”. Da qui il secondo scontro tra le due che già si erano affrontate durante la prima puntata del GF Vip. La Fico ha sottolineato la pericolosità del gesto dicendo che in caso di rottura si sarebbe fatta male anche sfregiandosi.

Poi ha continuato dicendo agli altri inquilini che anche Katia aveva rischiato, che veramente il bicchiere era stato lanciato e che si sarebbero potute fare male di brutto. La bella napoletana ha poi concluso dicendo di essersi spaventata veramente e di non sopportare più Soleil. Tutto questo non ha fatto altro che creare una tensione tangibile. La bella influencer, richiamata da Raffaella, si è subito scusata dell’accaduto.

Appena dopo però l’ha rimproverata definendo esagerata la sua reazione. Difatti ha fatto notare che tutta questa polemica non si è mai scatenata nei confronti dei modi tutt’altro che tranquilli di Francesca Cipriani. Infine ha detto che se i suoi atteggiamenti non sono graditi possono sempre nominarla. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.