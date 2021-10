Come tutti gli anni il GF Vip, il reality show condotto con capacità dall’amatissimo Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì, ci offre storie di grandi amicizie e anche litigi veramente aspri. Quest’anno non è affatto da meno. All’inizio molti inquilini si erano schierati contro Soleil Sorge. Adesso però le dinamiche sono cambiate. Difatti è molto palese l’inimicizia delle Principesse Selassié e Samy che hanno un conto aperto con Davide Silvestri.

Negli ultimi giorni, e più precisamente da lunedì sono arrivate allo scontro Miriana Trevisan e Raffaella Fico. C’è da dire che sin dall’inizio del GF Vip le due non avevano legato, ma in puntata è scoppiata la polemica a causa della dichiarazione della protagonista di “Non è la Rai”. La stessa ha dichiarato di non avere un gruppo, di trovarsi molto bene con Manila e Ainett e con le principesse.

Riguardo la Fico ha detto di averla sempre sentita fredda e di avere la sensazione che le porti via Francesca Cipriani, con la quale va molto d’accordo. La procace Raffaella ha subito raccolto la provocazione dicendo alla Trevisan che i suoi sono atteggiamenti infantili e che non ci si trova all’asilo. Poi ha continuato dicendo che si può stare dentro la stessa casa senza parlarsi.

Per ultima cosa ha invitato la coinquilina a non fargli più sorrisini, a non parlargli in quanto falsa. Ieri le due si sono ritrovate sedute al tavolo insieme, senza dirsi una parola, neanche il buongiorno. Jo Squillo ad un certo punto ha chiesto a Miriana se avesse salutato Raffaella e la soubrette ha risposto che non l’avrebbe fatto pena essere giudicata falsa. In confessionale le due se sono dette veramente tante.

Raffaella si è detta scioccata e ha affermato di non “rapire” nessuno e che secondo lei possono continuare a non parlarsi. La Trevisan dal canto suo ha detto che la Fico è pesante e che quindi l’annoia parecchio. Inoltre ha chiuso dicendo che muove i fili di molte persone. Non ci resta che seguire le prossime puntate per vedere eventuali sviluppi.

