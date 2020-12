GF Vip: rapporto finito. Adua e Dayane ai ferri corti. Scontro durissimo

La puntata di ieri del GF Vip ha messo la parola fine ad alcuni dei rapporti più affiatati nonché amati e seguiti dal pubblico. In particolare, in questo caso si parla di Adua Del Vesco e Dayane Mello. Le due ragazze, nei mesi passati, avevano raggiunto un’intesa e un’unione particolare, che però pare essere arrivata ad una crisi proprio durante la diretta di ieri.

Durante la puntata sono state mandate in onda alcuni video che non sono affatto piaciuti ad Adua. Le clip del GF Vip, mostravano chiaramente una Dayane intenta a parlare di Adua con toni tutt’altro che positivi. La Del Vesco, ovviamente, non ha affatto preso la cosa di buon grado. L’attrice si è sentita presa di mira e, senza mezzi termini, ha annunciato di non voler recuperare minimamente il rapporto con Dayane.

La Mello, durante la notte, ha addossato ad Adua la colpa per l’eliminazione di Sonia Lorenzini. Intanto, Giulia Salemi, parlando con la Del Vesco, ha fatto un pronostico. Secondo la Salemi, dopo l’eliminazione di Sonia, Dayane tornerà a cercare Adua con assiduità. Ma la Del Vesco è inamovibile: “Col ca**o però”, ha esclamato, ribadendo di non voler concedere altre possibilità alla modella.

Adua ha spiegato, senza lasciare spazio ad alcun dubbio: “Credimi, dopo questo non c’è più altra possibilità di recuperare un rapporto. Io do il cuore in un’amicizia, do tutta me stessa. Anche se la persona sbaglia, mi butto nel fuoco. Cerco sempre di salvarla. Però se tu mi tradisci e ferisci pesantemente com’è successo, se io metto una croce metto una croce. Mia madre lo sa che sono così. Io sono buona e cara ma se mi fai male non te lo permetto. Siciliana sono. Le cose non le dimentico, nel bene e nel male. Poi tutti i nodi vengono al pettine”.

Adua si è sentita tradita, per di più dalla persona a cui aveva dato più fiducia e affetto. Proprio per questo motivo l’attrice ha preso la decisione di allontanarsi dalla sua amica speciale, scegliendo addirittura di dormire in un’altra stanza. Tommaso Zorzi ha colto la palla al balzo e ha accolto Adua nella Stanza Blu, lasciandole posto nel letto tra lui e Maria Teresa Ruta. A questa notizia, la Mello si è decisamente stizzita, ed ha riposto con una battutina al vetriolo: “Quindi adesso Adua fa parte dell’altra stanza? Lei ha sempre voluto far parte dell’altra stanza. Furbona”. Questo rapporto che le due ragazze millantavano, parlando addirittura di qualcosa di più di una semplice amicizia, sembra essersi sgretolato come un castello di sabbia. Sarà per sempre?