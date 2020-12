Tommaso Zorzi presto lavorerà con Maria De Filippi? La proposta arriva in diretta TV

La diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre è partita in quarta. L’ospitata di Maria De Filippi ha commosso il pubblico, ma anche una persona in particolare: Tommaso Zorzi. L’influencer ha mostrato una versione inedita di sé.

Il vippone era totalmente emozionato alla vista della conduttrice Mediaset che si è prestata ad una stupenda sorpresa. L’influencer nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio di conoscere Maria De Filippi.

“Per Maria De Filippi farei caffè e fotocopie!”, e Alfonso Signorini l’ha accontentato. Queen Mary, dopo aver messo alla prova il ragazzo, ha acconsentito a prenderlo nel suo team.

Ma farà davvero solo le fotocopie? Il destino di Tommaso Zorzi sempre segnato da una lunga carriera televisiva e perché no, anche come conduttore, il talento di certo non gli manca. Pian piano si è fatto spazio nel cuore di tutti.

Anche la conduttrice di Amici ha spiegato a Tommaso che all’inizio non era affatto il suo preferito. Ma solo conoscendolo ha capito che persona fosse.

“Ti dico la verità, all’inizio non mi eri simpatico, poi ti ho guardato con oggi diversi. All’inizio fai la parte dell’arrogante e dello sprezzante, quindi ho capito che poteva essere una corazza. Poi ho iniziato ad apprezzare vari aspetti del tuo carattere. Sono convinta ci sia una parte del tuo carattere che nessuno ha visto, che spesso mascheri. Sono convinta che questa tua fragilità sia positiva.“

Poi Queen Mary è partita con un bellissimo elogio. Elogio che lo potrebbe descrivere come un braccio destro ideale nei suoi programmi. Queste frasi fanno davvero pensare che Tommaso sbarcherà presto a Mediaset.

Ho scoperto che fai una vita regolarissima, che come me discuti solo quando stimi una persona e che ti piace discutere per far pace. Da un po’ di tempo non ti fidi delle persone e questo è un problema serio. Però vorresti una proposta di matrimonio da manuale. La tua paura di non essere un bravo figlio non esiste. Assolviti, le persone a volte possono sbagliare ma non lo fanno sempre per ferire