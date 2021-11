La nuova puntata di lunedì del GF Vip, in diretta su canale 5, è stata carica di colpi di scena ma soprattutto di grandissime emozioni. Le emozioni, quelle vere e pure del cuore. Ma spunta un retroscena inaspettato che getta dubbi su ciò che è accaduto durante la diretta. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Fonte studi GF Vip

I protagonisti della storia sono Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro. La showgirl ha potuto rivedere il suo amato, ma nel corso della puntata ciò che l’aspetta è un’emozione che porterà per sempre nei suoi ricordi. Alessandro ha fatto il suo ingresso nella casa con uno scopo chiaro: quello di coronare il suo sogno e quello della sua fidanzata.

Il ragazzo si è presentato con un anello e con tanto di proposta di matrimonio. La Cipriani, quando capisce ciò che sta per accadere, rimane letteralmente senza parole. Ma diversi utenti segnalano molte anomalie e gettano dei dubbi sulla veridicità della proposta di Alessandro. Lui, in un confronto con Alfonso Signorini, si dice convinto della sua scelta: “Francesca non è solo la ragazza che vediamo in tv. È la mia anima gemella”.

Dopo tale dichiarazione, manca solo l’atto finale e, in un giardino davanti la sua anima gemella, il fidanzato di Francesca Cipriani dice: “Sono qui per dirti tre cose importanti. La prima è che lavorando non riesco a seguire molto il programma. Seconda è che la doccia che hai fatto mi ha dato un po’ fastidio. La terza è la più importante: in questi tre mesi è cambiato che mi sei mancata, la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi. Mi manchi e quello che ti voglio dire è che per me la vera felicità sei tu che mi fai una carezza, che mi fai una scenata di gelosia”.

Ma in queste ore circola una notizia che spiazza i telespettatori. Sembrerebbe che addirittura ad agosto Daianira Marzano aveva anticipato ciò che sarebbe accaduto all’interno del GF Vip. Ma non solo, la stessa cosa è stata asserita anche da Riccardo Signoretti nel suo settimanale, già a settembre. Pioggia di critiche dal web gli utenti credono che sia tutta una bufala.