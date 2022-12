GF Vip, Riccardo Fogli è stato eliminato: l’annuncio

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e come al solito non sono potuti mancare i colpi di scena. Riccardo Fogli è diventato il nuovo Vippone di Alfonso Signorini ma intorno a lui già sono nate le prime polemiche. Il cantante dei Pooh è già stato eliminato dalla casa. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nonostante abbia fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ieri sera, Riccardo Fogli dovrà già lasciare la casa più spiata d’Italia. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il cantante dei Pooh abbia bestemmiato. Nel dettaglio, mentre stava parlando con altri due inquilini, l’artista avrebbe pronunciato ad alta voce una bestemmia.

In queste ultime ore era circolata la voce secondo cui Riccardo Fogli potrebbe essere eliminato dal Grande Fratello Vip in seguito ad una bestemmia pronunciata ad alta voce poco dopo il suo ingresso. Poco fa l’annuncio sulla pagina ufficiale:

Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco. #GFVIP

Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprire cosa avrà da dire Alfonso Signorini su questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare i principali giornali di gossip.

Riccardo Fogli: ‘Mia figlia ha bisogno di me, non posso morire’

Qualche mese fa, ai microfoni di ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2, Riccardo ha rivelato la sua grande paura di morire e di conseguenza di non poter vedere crescere sua figlia Michelle. Il pensiero costante va indubbiamente alla sua famiglia, in particolare alla piccola avuta con la sua compagna Karin Trentini.

Michelle ha 9 anni e il cantante dei Pooh ha paura di non riuscire a vederla crescere vista la sua età non più troppo giovane. Queste sono state le sue parole a riguardo: