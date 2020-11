Rita Dalla Chiesa difende a spada tratta Elisabetta Gregoraci dai duri attacchi che sta ricevendo all’interno del GF Vip da Antonella Elia. Già nella scorsa puntata la Elia si era scagliata pesantemente contro Elisabetta Gregoraci, per via del comportamento che quest’ultimo ha con il suo coinquilino Paolo Pretelli.

Infatti, l’opinionista aveva definito l’ex moglie di Briatore: “Una gatta in calore”, scatenando l’ira di Elisabetta. Ma le polemiche non si sono arrestate, anzi, nel corso dell’ultima puntata la Elia ha ribadito il concetto della “Gatta in calore” e ha elargito consigli a Pierpaolo, dicendogli: “Non farti ingannare”.

Secondo l’opinionista, la Gregoraci ha un’atteggiamento ambiguo e poco chiaro con Pierpaolo, dettato non dall’interesse che la donna potrebbe avere nei confronti del ragazzo, ma dal desiderio di visibilità. Le affermazioni di Antonella Elia nei confronti di Elisabetta Gregoraci, al GF Vip, hanno sollevato non poche polemiche anche tra diversi VIP.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. A scagliarsi contro l’opinionista è Rita Dalla Chiesa. Nel corso di tutta la puntata, infatti, la Elia non ha fatto altro che attaccare l’ex moglie di Briatore. Parole come falsa e gatta morta non sono state risparmiate. Ma a far infuriare Rita Dalla Chiesa è stata questa affermazione: “Ma chi è che finge al GF vip? Adesso basta attaccarla su Flavio Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno mele che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene”.

Un durissimo Twitter, quello di Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia. Ovviamente non c’è ancora nessuna replica da parte dell’opinionista del GF VIP. In questi ultimi giorni, Elisabetta Gregoraci ha manifestato più volte il desiderio di abbandonare il programma.

La notizia del prolungamento del reality, ha gettato la showgirl nel panico. L’idea di trascorrere il natale lontano da suo figlio Nathan non la sta aiutando affatto e questi duri attacchi stanno rafforzando l’idea di andare via.