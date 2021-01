GF Vip: rompe il silenzio l’amica ‘speciale’ di Dayane Mello: “Più che amiche? Non lo escludo”

Gabriele Parpiglia ha lanciato la bomba. Ospite a Casa Chi ha fatto delle dichiarazioni scottanti su Dayane Mello. A quanto dice Gabriele, i sentimenti della modella sono solo per una persona, e non si trova nella casa del GF Vip. La fortunata è Allegra Ioppolo, che è stata intervistata per avere un’idea più chiara della situazione. Ai microfoni di Giornalettismo, Allegra ha spiegato nel dettaglio cosa sta succedendo.

Quella che era stata descritta da Dayane come “la sua amica lesbica” ha finalmente parlato a tutti. Anche lei, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Casa Chi, rivelando che non sarebbe improbabile che l’amicizia tra lei e Dayane diventi qualcosa di più serio.

Ecco cosa ha detto in quella circostanza:

“Mi sono svegliata un giorno con il telefono e Twitter invaso da mie foto prese da Instagram. Mie foto dove tutti si chiedevano chi fossi. Ho scoperto che Dayane Mello durante una conversazione con le coinquiline del GF Vip, mi ha presentato come la sua amica ‘Allegra di Viareggio’. Soltanto che quando lei mi presenta deve sempre aggiungere il mio orientamento sessuale, io sono l’amica lesbica dichiarata. Io ormai sono Allegra l’amica lesbica di Viareggio, ma va bene così. La cosa mi fa anche sorridere diciamo.“

Allegra si sofferma molto sugli appellativi che Dayane ha usato per descriverla. Si dice divertita, ma in effetti sembra che non sia molto contenta di questo. Poi, la ragazza ha raccontato come è iniziata l’amicizia con la modella:

“Dopo la rottura da Carlo Beretta Dayane è venuta a Viareggio a trovarmi. Abbiamo trascorso le vacanze insieme. Però io ero a casa mia e lei in un hotel a Forte dei Marmi. Cosa posso dire sul nostro rapporto? La nostra è un’amicizia. Chiaramente se mi chiedi se ipoteticamente potrebbe esserci altro, allora io non lo escludo. Mai dire mai. O se c’è stato altro? No, non voglio, cioè, siamo amiche per adesso”.

Quindi, con poche parole Allegra ha smentito qualunque ipotetica relazione tra lei e la Mello. Ma nulla è certo, e la ragazza lascia sempre uno spiraglio aperto sul dubbio di cosa potrà accadere in futuro.

Allegra, ha voluto parlare anche del messaggio fatto recapitare a Dayane da sua madre, che ha fatto discutere tutto il web: “Non mi sento nella posizione di dire chi ha ragione. Ti dico solo che se non vedi una figlia da anni e non la senti, non mandi un video solo per sbugiardarla. Piuttosto stai in silenzio. Poteva chiedere come stava e dire altro. Non sono madre, ma questo è quello che penso“. Certo, i riflettori restano puntati su questa amicizia particolare. Sicuramente, se le cose tra loro dovessero farsi più serie, le testate di gossip non aspetteranno molto a far venire la notizia a galla. Questo anche per il carattere di Dayane Mello, senza filtri.