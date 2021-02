GF Vip, Rosalinda attacca Dayane e rivela un retroscena: “Voleva farmi fidanzare con suo fratello”

La serata di ieri sera del GF Vip, non è stata certo idilliaca per Dayane Mello. Dopo quanto accaduto durante la diretta, Dayane ha dovuto fronteggiare gli attacchi di gran parte dei suoi coinquilini. Primi fra tutti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che hanno pronunciato aspre critiche verso la modella. Da ultimo anche Rosalinda Cannavò si è imbestialita con quella che era la sua amica più stretta.

Non c’è da stupirsi, dato che dopo un’intensa dichiarazione d’amore Dayane non ci ha pensato due volte a tradirla e mandarla in nomination. La Mello ha cercato di riconciliarsi con la sua amica, ma Rosalinda non ha voluto sentire ragioni. L’attrice ha deciso: non vuole più contatti con la Mello. Queste le parole che la Cannavò rivolge alla modella: “Non ho assolutamente voglia di parlarti. Anzi, non rivolgermi più la parola. Sono assolutamente sicura, non sono mai stata più sicura nella mia vita. Si è colpa mia, è sempre la vittima di tutto lei”.

Ma non termina qui: “Guarda, poverina, piccolina. Fai il tuo show, io almeno esco a testa alta da qui dentro. Non devo vergognarmi proprio di nulla. Ti rispondi da sola e tutto viene a galla. Ti dimostri per quella che sei“. Ma lo sfogo dell’attrice non finisce qui. Durante la notte, Rosalinda ha fatto una rivelazione inaspettata ai suoi coinquilini. A quanto dice la Cannavò, Dayane diverso tempo prima avrebbe voluto presentarle suo fratello Giuliano. Ecco le parole di Rosalinda Cannavò ai suoi compagni d’avventura: “Avrei dovuto stare molto più vicino a voi che mi dimostrate di volermi bene, invece ho passato 5 mesi con lei che mi volta le spalle solo perché sono felice”.

E ancora: “Almeno questa cosa è servita a smascherarla. Poi mi ama così tanto ed è innamorata così tanto che mi ha proposto suo fratello. Capite? Tempo fa mi ha detto che sarei stata perfetta per lui. Non parlo di ieri, ma di tempo fa. Ragazzi mi disse proprio che saremmo stati bene insieme. Le favole le fa lei e basta. Samantha sta nel mezzo per cosa? A me non deve più guardarmi nemmeno negli occhi. Non cambierò idea, questa volta è definitiva, con me ha chiuso“.

Queste ultime settimane del GF Vip ci stanno regalando uno show con tutti i crismi. Tra amori, tradimenti, strategie e vendette, la casa diventa sempre più interessante.