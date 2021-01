GF Vip: Rosalinda Cannavò, arriva un videomessaggio dal suo fidanzato

Nel corso della puntata di ieri sera del GF Vip, è arrivata un’inaspettata sorpresa per Rosalinda Cannavò. L’attrice riceve un videomessaggio dal suo fidanzato che non vede da ben 4 mesi e con il quale sta insieme da ormai 10 anni. Alfonso Signorini dedica del tempo a questa tormentata storia.

Rosalinda infatti aveva manifestato più volte dei ripensamenti in merito alla sua storia con Giuliano Condorelli. Il percorso dell’autrice all’interno della casa del GF Vip avevano messo a dura prova i sentimenti della Cannavò e gettato dei dubbi sull’opinione che Giuliano si potesse essere fatto su ciò che era accaduto.

“Mi sono chiesta se ci sarà un’evoluzione da parte sua, visto il mio cambiamento nel corso di questo percorso” così risponde l’attrice, quando Alfonso Signorini le fa delle domande in merito al suo fidanzato. Ma non finisce qui, infatti spiega: “Nell’ultimo periodo lui per me ha avuto un ruolo diverso dal tipico fidanzato. Soprattutto quando io sono stata male, mi ha detto io mi sono preso cura di te come una sorella. Adesso vorrei avere un uomo che mi stia accanto, che mi accetti per quello che sono, qualcuno per cui io sia la sua donna”.

Dal canto suo Giuliano non è stato affatto presente in questi ultimi tempi. C’è stato solo un incontro con un saluto veloce e molte volte ha scelto il silenzio dinanzi a tante cose. Ma adesso qualcosa è cambiato e arriva un suo videomessaggio per togliere ogni dubbio. Esprime il suo amore per Rosalinda e le fa sapere che lui è pronto a braccia aperte per accoglierla.

Il ragazzo dice: “Abbiamo vissuto tante gioie ma anche tante sofferenze questa sofferenza ci ha permesso e ci permetterà di viverci ancora di più i momenti di felicità e di gioia. Ti auguro un felice anniversario”. L’attrice risponde con poche ma significative parole: “Ho capito cosa mi ha voluto dire: che la mia felicità è anche la sua. So che c’è del sentimento e quando sarò fuori di qui capiremo”.