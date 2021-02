GF Vip: Rosalinda Cannavò scrive una lettera per Zenga

Questa edizione del GF Vip è stata senza dubbio burrascosa. Ormai però la finale si avvicina e i concorrenti cominciamo ad avere frequenti crolli. Rosalinda Cannavò (a.k.a. Adua Del Vesco) nelle ultime ore, ha avuto un crollo emotivo. L’attrice sente molto la mancanza di Andrea Zenga, con cui aveva stretto un forte legame, appena poco prima che lui venisse eliminato definitivamente dal gioco.

Rosalinda, disperata, decide di scrivere una lettera per Andrea. La Cannavò non riesce a smettere di pensare a quell’amore appena sbocciato e conta i giorni che la separano dall’abbraccio di Zenga e di tutti i suoi affetti. Rosalinda è convinta che la prossima puntata sarà quella della sua eliminazione, per questo sa che potrà presto rivedere Andrea.

Nell’attesa, ha scritto per lui queste dolci parole: “Spero che tu stia bene, non faccio altro che pensarti. Sento il vuoto in questa casa incredibile. Non so se ti arriverà mai questo mio biglietto ma ci provo comunque. Manca davvero pochissimo e finalmente ti rivedrò. Sappi che anche per me sei la la cosa più bella in questa folle esperienza. Mentre ti scrivo ho qui la famosa sciarpa che nella tombola nessuno voleva, e che guarda caso io scelsi. Immagino che al posto di questa ci siano le tue braccia”.

Rosalinda, quando è entrata nella casa, era impegnata in una relazione con Giuliano Condorelli, una relazione che andava avanti da ormai diversi anni ormai. Quando, però, l’attrazione verso Zenga è diventata palese, la Cannavò ha preferito porre fine a quel rapporto per ricominciare con il figlio dell’allenatore.

Fino a quel momento, Giuliano aspettava la sua amata fuori dalla casa. Ma, poco prima del bacio tra Rosalinda e Andrea Zenga, il ragazzo ha preso la decisione di diffidato il GF Vip. Giulio aveva dichiarato, in più occasioni, il suo dissenso per essere finito al centro del gossip per la relazione con la gieffina.