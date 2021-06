GF Vip, Rosalinda e Andrea: arriva l’indiscrezione. Si sposano? Parla la Cannavò

Guardando a posteriori, “Love is in the air” avrebbe potuto tranquillamente essere la colonna sonora della scorsa edizione del GF Vip. Sono varie le coppie formatesi nel reality di Alfonso Signorini e altrettanti anche i flirt e i cuori spezzati. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti e innamorati proprio all’interno della casa più spiata dagli italiani e la loro storia procedere a gonfie vele.

Dopo la burrasca che ha accompagnato la nascita di questa coppia, le acque sembrano essersi placate. La loro storia si è rivelata sincera e tutti i fan il reality firmato Mediaset continuano a seguire le loro vicende sui social. Recentemente, pare che le cose tra i due si stiano facendo molto più serie. Dai social, infatti, trapela la notizia che due stiano pensando di sposarsi.

A diffondere questo scoop sono gli stessi Andrea e Rosalinda, che parlando di progetti per il futuro e accennano al tema matrimonio. I due in effetti sembrano profondamente legati e complici, nonostante in effetti si conoscano solo da pochi mesi. Certo, lo stretto contatto a cui la lunga permanenza nella casa li ha costretti ha dato loro modo di conoscersi in maniera approfondita.

Ma di certo un legame del genere è dato anche da una profonda sintonia. E proprio perché il loro affetto reciproco evidente, i molti sostenitori della coppia non fanno che chiedersi se davvero Andrea porterà Rosalinda all’altare. In un’intervista a NuovoTv, l’ex gieffina del GF Vip, ha rilasciato un’intervista in cui fa chiarezza sul punto.

Queste le parole della Cannavò: “Prima preferisco un po’ di convivenza. Secondo me è la prova del nove per capire se c’è davvero compatibilità di coppia”. Quindi, a quanto, non ci sarebbe nessun matrimonio all’orizzonte. Rosalinda vuole essere sicura prima di compiere questo grande passo, ma non sembra che quel giorno possa essere tanto lontano.