Grave lutto per l’ex gieffina: è stata proprio lei a dare il triste annuncio sui social

Grave lutto per l'ex gieffina Ivana Mrazova, è morto il papà: il triste annuncio sui social

Un gravissimo lutto ha colpito la modella ed ex gieffina Ivana Mrazova. Purtroppo il papà Zdenek dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, ha perso la vita. Inoltre, a causa delle restrizioni previste dal nuovo DPCM, è probabile che la ragazza non potrà raggiungere i suoi familiari, in Repubblica Ceca.

CREDIT: INSTAGRAM

Sono momenti difficili e strazianti, quelli che sta vivendo la showgirl. È stata proprio lei a dare il triste annuncio ai suoi follower, con una foto su Instagram.

La modella nelle scorse ore, ha pubblicato uno scatto con il suo amato papà, di molti anni fa. Erano in vasca da bagno ed erano impegnati a giocare e a divertirsi. Sul post ha scritto: “Ciao papà. Ti amo!”

Al momento non sono ancora state rese note le cause dietro il decesso del papà Zdenek. Tuttavia, da ciò che è emerso da alcuni quotidiani, sembrerebbe che l’uomo stesse combattendo ormai da molto tempo una lunga battaglia contro il cancro.

CREDIT: INSTAGRAM

Quando Ivana aveva solamente 13 anni, precisamente nel 2015, i medici hanno scoperto che il padre soffriva di un tumore al collo. Avevano deciso di sottoporlo ad un intervento e a diversi trattamenti.

Inoltre, negli ultimi tempi aveva subito anche un’altra delicata operazione, che gli aveva comportato gravi lesioni. Da quel momento, aveva perso completamente la mobilità delle braccia.

Lutto per Ivana Mrazova: la vicinanza del fidanzato

L’ex gieffina, dopo aver preso parte al programma televisivo, ha trovato l’amore con uno dei concorrenti: Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne. La loro relazione va avanti ormai da 3 anni.

Il fidanzato anche in questo momento così difficile e doloroso, sta mostrando amore ed affetto alla sua ragazza. Infatti nel post che la modella ha pubblicato sui social, ha commentato con un cuore.

CREDIT: INSTAGRAM

Ivana Mrazova ha sempre parlato ai suoi follower del legame che aveva con i suoi familiari. Infatti tornava a casa molto spesso, ogni volta che ne aveva la possibilità. Purtroppo adesso non è ancora chiaro se potrà tornare nel suo paese d’origine, a causa delle nuove restrizioni previste dal DPCM.