GF Vip: Samantha De Grenet su Stefania Orlando: “Una psicopatica”

Samantha De Grenet è l’ultimissima concorrente ad aver fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. Fin dal primo momento, tra lei e Stefania Orlando è nata una certa tensione, che sta sfociando in una vera e propria faida. Nelle ultime ore i loro litigi si stanno accumulando e sicuramente nella prossima diretta del reality avremo un riassunto di questi momenti di puro astio.

Dopo la nomination che le due si sono scambiate durante la scorsa puntata, ecco che arriva un nuovo scontro a colpi di insulti. La madre di tutte le liti è scoppiata in cucina, nelle prime ore del giorno. Le due sono passate dal lanciarsi solo qualche battuta pungente a delle vere e proprie discussioni.

Col passare del tempo, insomma, la rivalità tra le due è stata sempre più malcelata. Lo scambio di battute tra Samantha e Stefania è stato decisamente accanito. La Orlando è partita alla carica dicendo: “Non ci senti se continui a dire sempre ‘sta stro***ta”. La De Grenet non si è fatta pregare, ed ha subito risposto per le rime: “Che chic! Attenta alla corona che ti è caduta”. La Orlando allora, stizzita, ha ribattuto, facendo riferimento alle liti pregresse: “Non ti preoccupare, amore. Tu invece abbassa un po’ la cresta perché mi pare che sei entrata anche un po’ troppo”.

A stretto giro di posta da questa sfuriata, Samantha è andata dagli altri coinquilini, ed ha pesantemente insultato la sua rivale. A mandare la new entry del GF Vip su tutte le furie è il poco tatto di Stefania che, nell’attaccarla, non tiene conto della sua maternità.

Ecco le sue parole: “Io non c’entro, però non mi va nemmeno di essere presa per il c**o. Perché se lei sta giocando, io non sto giocando perché c’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca**o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene”. Ovviamente, Stefania Orlando non ha sentito queste parole e, con tutta probabilità, avrà modo di sapere cosa le è stato detto alle spalle durante la prossima puntata del GF, tramite una clip.