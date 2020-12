Stefania Orlando e Samantha de Grenet, il marito della Orlando svela un retroscena

Fin dall’ingresso di Samantha De Grenet nella Casa del Grande Fratello Vip era chiaro che tra lei e Stefania Orlando non scorresse buon sangue. La convivenza nella Casa di Cinecittà è quanto più di forzato ci possa essere. Difatti, le due non riescono assolutamente a trovare un punto di incontro.

Stefania Orlando e Samantha De Grenet ai ferri corti

Basta una banalità, una sottigliezza, che le due si scaldano immediatamente, pronte ad attaccarsi vicendevolmente senza alcuna pietà. Adesso interviene Simone Gianlorenzi, il compagno della Orlando, a fare un po’ di chiarezza sul loro rapporto.

Per vendicare l’amica

In un’intervista concessa al portale FanPage, Simone ha accettato di parlare pure di Samantha De Grenet, da poco entrata nel programma in onda su Canale 5. Sta con Stefania Orlando da 13 anni e Samantha – ha spiegato – l’avranno incontrata due o tre volte. Non si frequentano, né si vanno a genio l’una con l’altra.

Ha notato Gianlorenzi che la De Grenet ha compiuto il proprio ingresso davvero ben preparata. Ha seguito le vicende della trasmissione, conosce esattamente le dinamiche, è arrivata e ha saputo mettere subito il dito nella piaga. Anche tra Stefania e Maria Teresa Ruta o tra Stefania e Tommaso Zorzi qualcosa si è mosso pure per questo. Crede abbia compiuto il suo ingresso pure per riscattare Matilde Brandi, essendo parecchio amiche.

Il battibecco con Matilde Brandi

Dunque, Samantha De Grenet è amica di Matilde Brandi, concorrente eliminata con cui Stefania Orlando aveva avuto un battibecco. Samantha e Matilde infatti si seguono reciprocamente su Instagram, mentre con Stefania non hanno alcun genere di legame, nonostante si conoscano e siano colleghe.

Stefania Orlando: il marito tira una stoccata a Samantha De Grenet

Fra l’altro Samantha ha affermato di non essere un’amica di Stefania e di non essere stata fra le invitate al suo matrimonio. Al che su Twitter Simone Gianlorenzi ha prontamente replicato, facendole sarcasticamente i complimenti per essere entrata al GF Vip “in punta di piedi”.