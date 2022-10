GF Vip, sapete che Gegia ha due lauree? Ecco quali sono i suoi titoli di studio

Gegia è una delle concorrenti della nuova edizione del GF Vip. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha fatto incuriosire tutti, così come la sua storia d’amore con Mehemet, un uomo turco più giovane di lui. Riguardo la sua vita privata, forse non tutti sanno che Gegia ha due lauree: scopriamo insieme cosa ha studiato la gieffina.

Gegia, nome d’arte di Francesca Carmela Antonaci, è un’attrice comica originaria di Galatina, in provincia di Lecce. Sono molti i programmi di successo a cui Gegia ha partecipato. Tra i tanti non possiamo non citare Bingooo e Sotto le Stelle.

Per quanto riguarda la sua vita privata, e in particolar modo quella sentimentale, sappiamo che la concorrente della nuova edizione del GF Vip è stata sposata con Maurizio Motta. Sono molti gli amori vissuti dalla gieffina che all’interno della casa più spiata d’Italia ha confessato di essere fidanzata con Mehemet, un uomo turco più giovane di lei.

GF Vip, ecco cosa ha studiato Gegia: non ci crederete

Forse non tutti sanno che lo studio è stato un elemento molto importante nella vita di Gegia. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico, Gegia ha conseguito prima una laurea in Lettere per poi iscriversi alla facoltà di Psicologia. Gegia, dunque, ha ben due lauree.

Nel corso delle ultime ore una bufera è piombata all’interno della casa del GF Vip. La notizia dell’uscita di Marco Bellavia ha mandato su tutte le furie il popolo del web che si è scagliato duramente contro tutti i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Anche Gegia è stata presa di mira dal popolo della rete in seguito ad alcuni atteggiamenti adottati nei confronti dell’ex gieffino. Non ci resta che attendere l’arrivo della puntata di questa sera per scoprire quali saranno le decisioni adottate da Alfonso Signorini riguardo questa brutta pagina di televisione italiana.