Che fine ha fatto Gegia? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Gegia è un personaggio molto amato dal pubblico italiano, soprattutto per la sua travolgente simpatia. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Gegia

Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci è nata a Galatina, il 16 luglio del 1959. Inizia la sua carriera artistica negli anni 80, in Rai nello spettacolo Sotto le stelle di Gianni Boncompagni, dove interpreta il personaggio della provinanda ingenua.

Il suo tormentone, Sei una bomba, fu messo in musica e Gegia esordì anche come cantante. In questi anni interpreta il ruolo dell’anti soubrette, goffa e impacciata in programmi di successo come Grand Hotel e Porto Matto.

La popolarità

In quegli anni Gegia recita in diverse pellicole di successo: Bomber di Michele Lupo, Acapulco prima spiaggia a sinistra e Occhio, malocchio prezzemolo e finocchio, entrambi di Sergio Martino. Mentre in tv è protagonista della serie cult Professione Vacanze.

Dopo qualche anno di pausa, Gegia torna protagonista sul finire degli anni novanta, recitando al cinema in Gli inaffidabili di Jerry Calà e nella serie tv di successo Non lasciamoci più. Partecipa anche a Mai dire gol e Quelli che il calcio.

Gli ultimi anni

Gli anni 2000 sono stati anni in cui Gegia è stata una presenza costante sul piccolo schermo, partecipando a diverse trasmissioni. L’Italia sul 2, Radio G.R.E.M., I Fatti vostri, ha vinto inoltre il reality Ritorno al presente. Ha recitato per tre stagioni in Provaci ancora Prof.

Negli ultimi anni è tornata anche al cinema, dopo aver preso parte nel 2001 a Una lunga lunga lunga notte d’amore, di Luciano Emmer. Ha recitato in Io c’è di Alessandro Aronadio e in Le grida del silenzio di Alessandro Carlesi, entrambi film del 2018.

Recentemente ha esordito come regista, con il cortometraggio L’esecuzione, presentato alla Mostra del Cinema di Venerzia, dove, oltre a curare la regia, recita anche in un ruolo drammatico.