GF Vip, sapete chi è l’ex fidanzata di Edoardo Tavassi? È un’attrice molto famosa

Edoardo Tavassi è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il Vippone, ex naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina Tavassi, ha fatto parlare di sé sin dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Sapete che l’ex fidanzata del Vippone è una famosissima attrice italiana? Ecco di chi stiamo parlando.

Qualche mese fa abbiamo avuto la possibilità di vedere Edoardo Tavassi nelle vesti di naufrago grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi insieme a sua sorella Guendalina Tavassi. Oggi il Vippone è tornato sul piccolo schermo italiano con l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Inutile dire che l’entrata di Edoardo Tavassi nella casa più spiata d’Italia è stata apprezzata non solo dai concorrenti ma anche dai fedeli telespettatori del programma. Sono stati molti infatti coloro che hanno espresso grande entusiasmo nei confronti dell’entrata del Vippone nella casa di Cinecittà.

Edoardo Tavassi non è conosciuto solo per essere stato uno dei naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi o per essere il fratello di Guendalina Tavassi. Il Vippone, infatti, è conosciuto anche per essere stato legato ad una famosa attrice italiana. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta?

Edoardo Tavassi e l’amore con Diana Del Bufalo

Forse non tutti sanno che Edoardo Tavassi è stato legato sentimentalmente a Diana Del Bufalo. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e il Vippone sono stati insieme per un po’ di tempo, anche se la loro storia è naufragata. Nella casa di Cinecittà Edoardo Tavassi ha mostrato il suo interesse per Micol Incorvaia, la sorella di Clizia Incorvaia.

Nonostante l’amore tra Edoardo e Diana oggi sia finito, tra i due rimane un legame di grande affetto e amicizia reciproca. Al momento, però, Diana Del Bufalo non ha commentato l’ingresso del suo ex fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip ed ha deciso di rimanere in silenzio in merito alla questione.