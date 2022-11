GF Vip, Guendalina Tavassi si scaglia contro Antonella Fiordelisi: il motivo

Antonella Fiordelisi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Le parole spese nei confronti di Edoardo Tavassi hanno suscitato l’ira della sorella Guendalina Tavassi. In queste ultime ore l’influencer si è scagliata duramente contro la gieffina: ecco cosa ha dichiarato.

L’entrata di Edoardo Tavassi nella casa del Grande Fratello Vip è stata apprezzata dai fedeli telespettatori del programma. L’ingresso dell’ex protagonista dell’Isola dei Famosi è stata anche gradita dai Vipponi presenti in casa, anche se qualcuno ha avuto da ridire sulla sua presenza. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi la quale ha speso su Edoardo Tavassi alcune parole che non sono per niente piaciute alla sorella Guendalina.

Guendalina Tavassi un vulcano in piena contro Antonella Fiordelisi. L’influencer si è scagliata duramente contro la gieffina in seguito alle frasi pronunciate nei confronti di suo fratello. Questo è quanto detto da Antonella Fiordelisi su Edoardo Tavassi:

Sì e poi c’è Edoardo Tavassi è simpaticissimo, quello che vuoi… però comunque vieni qua e dici ‘sto cercando moglie’, è un po’ esagerato. Spero scherzasse comunque. Poi dice ‘mi piace quella, ma sta con quell’altro, po ci sta l’altra con l’altro’. Allora vuol dire che stai a pensare a quello.

Guendalina Tavassi contro Antonella Fiordelisi: “Fai più bella figura a stare zitta”

In seguito alle parole pronunciate dalla gieffina non è tardata ad arrivare la risposta di Guendalina. L’influencer, oltre che difendere suo fratello, ha accusato Antonella di prendere in giro Edoardo Donnamaria. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento? Fai più bella figura a stare zitta ma non ci riesci!

Non ci resta che attendere l’arrivo della prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire se Alfonso Signorini farà leggere quanto scritto da Guendalina alla diretta interessata.