GF Vip: Scatta il bacio tra Andrea Zenga e Dayane Mello

Questa edizione del GF Vip è tutta all’insegna dell’amore libero. Sono nati tanti amori e moltissime intese particolari. Le amicizie speciali sono all’ordine del giorno, e i baci sono già innumerevoli. Da ultimo è scoccato l’ennesimo bacio appassionato durante un gioco della regia.

I due spasimanti? Andrea Zenga e Dayane Mello, assolutamente insospettabili. I due, come è successo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, si sono baciati appassionatamente a partire da un gioco spensierato. Ma come sono andate le cose effettivamente? I due ragazzi erano stati chiamati dalla regia per superare una sfida, insieme a tutti gli altri inquilini della casa del GF Vip. Tutti erano stati divisi in squadre, e avevano un solo obiettivo, dettato dalla redazione come scopo del gioco.

Dayane e Zenga, come gli altri concorrenti, avrebbero dovuto trascorrere almeno 10 minuti labbra contro labbra, dopo essere arrivati sotto il vischio, per poter superare con successo la prova della settimana. A quanto pare, però, i due non si sono fermati al contatto di labbra, anzi, il bacio si è fatto decisamente appassionato, arrivando addirittura ad usare la lingua. Andrea, poco dopo, ha raccontato l’accaduto ai suoi coinquilini, scatenando una pioggia di domande. Stefania Orlando ha domandato istantaneamente: “Chi dei due l’ha messa per prima la lingua?“.

Zenga, galantemente, ha spiegato che la passione è scattata da entrambe le parti, per via della forte attrazione reciproca. Eppure, stando a quanto ha affermato subiti dopo, non ci sono altri motivi per cui la Mello potrebbe interessargli.

Ecco cosa ha detto: “Ho 27 anni, so cosa voglio, Dayane è bellissima fisicamente ma come carattere non è affine al mio, la vedo una donna troppo matura forse”. Quindi, per Andrea Zenga, non ci sarà mai nulla di più di quel bacio sporadico. Non ci resta che capire quale è stata la reazione della Mello a questo impeto di passione estemporaneo.