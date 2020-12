Un concorrente del Gf Vip a rischio squalifica: ancora una bestemmia nella casa?

Un’edizione alquanto sfortunata quella del Grande Fratello Vip del 2020. Molti concorrenti sono stati già squalificati per affermazioni poco felici e bestemmie: che sulla lista nera ci finisca anche qualcun’altra? Sembra essere possibile.

Questa volta il nome incriminato è quello di Dayane Mello. Sembra che la modella brasiliana si sia lasciata scappare di una parola di troppo. La donna mentre era con Cristiano Malgioglio e la sua amica Rosalinda potrebbe aver pronunciato una parola di troppo.

I social sono ovviamente subito impazziti, e gli autori proprio in queste ore stanno riascoltando l’audio con le varie tecnologie messe a disposizioni. Sul caso è intervenuto anche Alfonso Signorini.

Intervistato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha commentato così l’accaduto:

La verità è che su questo mi trovi un po’ impreparato. Nel senso che so che stanno… sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che la produzione è da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di cosa si tratti.