Gianmaria Antinolfi si è recato in giardino per consolare Federica. È scattato così un timido bacio

Si forma una nuova coppia all’interno della casa del GF Vip. I due gieffini, dopo essersi rincorsi per qualche giorno, si sono baciati. Parliamo di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Nel corso della scorsa puntata, la gieffina aveva dichiarato di essere lusingata ma anche infastidita dalle attenzioni di Gianmaria.

Fonte studio GF Vip

Ma a quanto pare, la lusinga ha avuto la meglio sulla ragazza. Il bacio è avvenuto in sauna, dove il gieffino si è lanciato per baciare. Federica, dopo essersi staccata, si è pulita la bocca con la mano. Un contatto inaspettato che, date le dinamiche, ha già sollevato le polemiche del web. L’opinionista mediatica è divisa in due.

C’è chi tifa per la nuova coppia e c’è chi sostiene che il tutto sia avvenuto a ridosso della prossima puntata, per far accendere i riflettori su di loro. Vero o no poco importa, date le indiscrezioni da poco arrivate. Infatti, sembrerebbe che Antinolfi stia per abbandonare il reality. Il tutto potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.

Fonte studio GF Vip

Gianmaria, per partecipare al GF Vip, avrebbe chiesto un permesso ai suoi datori di lavoro. Permesso che, a metà di questo mese, scadrebbe. A Casa Chi, è stato dichiarato: “Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip”.

Poi ha aggiunto e concluso: “Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? Il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà”.