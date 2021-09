GF Vip, scontro di fuoco tra Greta Mastroianni e Soleil Sorge

Serata di scontri nella puntata di ieri sera del GF Vip. In apertura si è tornato a parlare delle vicende tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

Fonte: Mediaset

Ad intervenire nella casa è stata Greta Mastroianni, fidanzata con il giovane imprenditore napoletano. La ragazza si è rivolta sia al fidanzato che alla sua ex Soleil. Greta in particolare ha incitato Gianmaria a dimostrare di essere la persona che lei ha realmente conosciuto e non quella che stanno costruendo con i racconti fatti di puntata in puntata.

Fonte: Mediaset

Il primo incontro è avvenuto nel salotto di casa con Soleil che visibilmente contrariata a stento ha mantenuto la concentrazione sulle parole di Greta

“Ciao, ho poche cose da dirti, penso che dovresti un attimo ridimensionare le parole che hai detto e dovresti chiedere scusa a Gianmaria perché hai usato parole inappropriate in questo contesto. Manchi di rispetto a lui, alla sua famiglia sei stata 9 mesi con lui, manchi di rispetto anche a coloro che hanno subito” – ha detto la fidanzata di Gianmaria.

GF Vip: La risposta di Soleil

La risposta di Soleil è arrivata pronta: “Mi auguro per voi che possiate avere la vostra relazione e sono felice per te e per lui, mi auguro che tu come donna non viva i momenti che ho vissuto io. Mi dispiace che tu sia qui senza valutare la solidarietà femminile, magari dovresti valutare. Per me non abbiamo null’altro da dirci, è una persona che non conosco e questo confronto non ha senso” – ha detto l’influencer prima di alzare i tacchi e andarsene via.

Fonte: Mediaset

A guardare a distanza questo faccia a faccia è Gianmaria che ad Alfonso Signorini ha detto di dover soltanto ringraziare Greta per essere al suo fianco. La ritiene una persona speciale, semplice e naturale. Peccato che l’incontro avvenuto tra i due successivamente in giardino si sia trasformato in un ulteriore scontro con Greta che gli ha fatto notare tutte le cose che non le sono piaciute in queste prime settimane in casa.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: