Di recente Tommaso Eletti è ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. In occasione della sua uscita, il ragazzo ha portato un messaggio alla fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Infatti è stato lo stesso imprenditore ad incaricare l’ex gieffino di questo compito. Ma cosa c’è scritto nel messaggio? Scopriamolo insieme.

Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da qualche settimana e già sul web si sono scatenati numerosi rumors. Questa volta ad essere protagonista di un gossip è Tommaso Eletti il quale ha dovuto già abbandonare la casa più spiata d’Italia. Gianmaria Antinolfi ha incaricato il 21enne di portare un messaggio alla sua fidanzata.

Gianmaria Antinolfi ha deciso di far portare un messaggio a Tommaso Eletti per la sua fidanzata. Si tratta di una dedica che lo stesso imprenditore ha scritto su un tovagliolo di carta. Queste sono le parole indirizzate a Greta Giulia Mastroianni:

Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare con te”, ha dichiarato, e ancora: “Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me.

Non è tutto. Stando a quanto riferito dal concorrente del Grande Fratello Vip, lui stesso sarebbe preoccupato per il futuro della loro relazione. Ecco la sua dichiarazione:

Dice che è molto spaventato nel non sapere se quando uscirai ci sarai ancora per lui”, ha affermato.

Tommaso Eletti abbandona il GFVip

Sono passate solo alcune settimana dal debutto del Grande Fratello Vip e tra i primi ad abbandonare la casa c’è Tommaso Eletti. Quest’ultimo sin da subito ha ricevuto critiche a tal punto che lui stesso ha manifestato a volontà di voler lasciare il noto reality show:

Ve lo avevo detto… ero sicuro, ho troppi odiatori.

D’altronde non è la prima volta che Tommaso Eletti finisce nel mirino delle polemiche. Infatti, il ragazzo è stato un personaggio molto discusso per la sua partecipazione a Temptation Island. Qui ha attirato l’antipatia del pubblico italiano a causa del modo in cui trattava la sua fidanzata, Valentina Augusti.

