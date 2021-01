GF Vip, scontro nella notte. Giulia rivela: “I fatti sono cambiati nell’ultimo periodi”

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si scontrano nella notte. Dayane Mello interviene per difendere l'influencer

I concorrenti del GF Vip sono sempre più litigiosi. Sarà la stanchezza della vita in casa, sarà la notizia dell’ennesimo discussissimo slittamento della fine del reality, ma i gieffini sono tutti sul piede di guerra. Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più provati, e la sua amicizia con Giulia Salemi, sta per avere un altro scossone.

I due concorrenti, infatti, si conoscono da molto prima del loro ingresso nella casa del GF Vip, ma questo reality sembra stia portando il loro rapporto alla deriva. I due, infatti, si sono di nuovo scontrati durante la notte, in modo molto acceso. Nella discussione, poi, è intervenuta anche Dayane Mello, peggiorando la situazione già tesa.

Ma da cosa è nato questo battibecco? Tommaso si sente offeso: secondo lui, Giulia lo sta trascurando. Da quando la Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato la loro relazione, Zorzi si sente messo da parte dalla sua amica. Giulia, dal canto suo, non ha preso le parole dell’influencer di buon grado. Anche lei ha parlato di delusioni, aspettative tradite e errori commessi.

Giulia, insomma, ha cercato di difendersi. È proprio in quel momento che Dayane è intervenuta, prendendo le parti di Tommaso e mettendo a tacere le giustificazioni di Giulia. La modella brasiliana ha detto a Giulia: “Tu dici ‘Tommaso non mi risponde, voglio essere sua amica’. Tu conosci un ragazzo da un mese e hai di fronte un’amicizia che dici di volere alla morte, perché lui non può sentirsi ferito?”.

Giulia Salemi ha cercato di rispondere, ma le parole della modella l’hanno evidentemente spiazzata. “Io voglio bene a lui, ma i fatti sono cambiati nell’ultimo periodo” ha detti, riferendosi a Tommaso. Questa relazione tra Pierpaolo e Giulia sta creando non pochi scompigli, e sono davvero tante le persone che si dichiarano apertamente contrarie.