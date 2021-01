Giulia Salemi sta male dopo il confronto con Dayane Mello

Dopo il confronto avuto con Dayane Mello inerente alla mancata candidatura di Tommaso Zorzi per la finale, Giulia Salemi ha affrontato una notte tormentata in preda ad una forte ansia e agitazione. Ancora a letto, ha parlato con Pierpaolo di questo suo stato d’animo allargando il discorso a molto prima, al periodo prenatalizio quando già iniziarono ad esserci dissapori tra le due concorrenti.

Fonte: Mediaset

Giulia prevede che questa sera in puntata verrà mostrata la sua discussione con Tommaso e si augura che si possano chiarire. L’influencer è inoltre convinta di essere nominata sia dal ragazzo che da Dayane ma dice che non le importa perché non ha paura. Pierpaolo le dice che, per quanto possa essere sensibile, la sua strategia è quella di dare peso solo a ciò che gli dicono le persone per cui nutre stima, altrimenti non gli importa molto delle parole degli altri e anche Giulia dovrebbe imparare a fare in questo modo.

Più tardi, una volta che Giulia si è spostata in veranda, il discorso riprende con Stefania Orlando. Giulia ripete quanto riferito a Pierpaolo, aggiungendo:

“Io non voglio rimanerci male, non so come fare, o cambio totalmente e comincio a rispondere male a tutti”.

Fonte: Mediaset

La Orlando dunque le consiglia di ripensare a quanto le aveva consigliato nelle circostanze passate in cui era lei a stare male e Giulia a rincuorarla, ma la Salemi sa di non riuscire a seguire le proprie parole. Stefania, prima di essere interrotta dalla chiamata per il pranzo, le fa allora un riassunto:

Fonte: Mediaset

“Mi hai ricordato che era solo un gioco, inoltre adesso ci avviciniamo sempre più alla fine. Devi soltanto giocare, c’è chi lo fa con strategia e chi dà priorità ai propri sentimenti”. Chissà che Giulia riesca a seguire alla lettera i suggerimenti della Orlando e continuare a viversi questa avventura nel Grande Fratello Vip con serenità.