GF Vip: “Servirebbe giustizia e non solidarietà”. Il marito della Orlando contro la De Grenet

I telespettatori più attenti del GF Vip, di certo non hanno dimenticato le molto offensive frasi dette da Samantha De Grenet e rivolte a Stefania Orlando. La vicenda continua a creare polemiche e scalpore, specie perché, nonostante molti la invocassero a gran voce, la squalifica non è arrivata affatto.

Le critiche di Bettarini al GF Vip

Tra quelli che speravano nell’eliminazione, ci sono anche gli ex inquilini Salvo Veneziano e Stefano Bettarini. L’ex calciatore, rispondendo alle domande sulla questione da parte dei suoi followers, si esprime così sui social, riguardo alla sfiorata eliminazione: “Io sono già in causa, come potete vedere non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi”. Ma l’ex gieffino non ha finito qui, e aggiunge in conclusione: “Le verità sono scomode se escono, quando ci sono giochi di potere”. Insomma, Bettarini non si è risparmiato, e le sue dichiarazioni hanno rialzato quel vespaio apparentemente sopito.

Anche Salvo ha voluto dire la sua al riguardo, puntando il dito, però, anche contro il conduttore Alfonso Signorini e parlando degli opinionisti. “Pupo va subito nominato Presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo pietoso” dice. Ma gli ex concorrenti non sono gli unici ad attaccare il programma.

Anche Simone Gianlorenzi, che sarebbe il marito di Stefania Orlando, ha parlato dell’accaduto in questi termini: “A volte servirebbe giustizia e non solo solidarietà. Ci vorrebbe una squalifica. Ha ribadito che quelle parole le avrebbe dette di nuovo. E io mi aspettavo una squalifica. Quella della De Grenet non è stata una frase sfuggita. Ma una minaccia. Forse dovrebbe chiedere scusa”. Ma Simone non si è fermato qui, ed ha espresso il suo punto di vista anche riguardo alla “pace fatta” fra sua moglie e la De Grenet. Ecco cosa ha detto: “Forse Samantha De Grenet ha capito l’errore, ha fatto un passo indietro per salvarsi dalla squalifica”. Anche la Orlando, in verità, aveva spiegato di non aver mai voluto offendere Samantha nel suo ruolo di madre, ed ha dichiarato: “Io ho detto di dare solo il buon esempio”.

Resta il fatto che le critiche alla redazione del GF Vip per la mancata squalifica continuano a cadere a pioggia. La cosa che fa più discutere è la disparità di trattamento in situazioni analoghe. Si veda ad esempio il caso di Filippo Nardi che, a differenza di Samantha, non ha ricevuto sconti ed è stato eliminato per le sue azioni. Oltretutto, le frasi offensive della De Grenet non sono state rivolte solo a Stefania. Infatti, riferendosi a Giulia Salemi, Samantha avrebbe detto: “Una donna che beve alcol è peggio di un uomo”. E poi anche: “Ma è un ‘no’ come quello di alcune donne che dicono ‘no’ ma in realtà lo vogliono?”. Su Twitter, ancora si invoca la squalifica.