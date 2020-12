Filippo Nardi risponde ad Antonella Elia: “Ha dato della cagna alla Gregoraci”

Non è bastata la squalifica per mettere a tacere Filippo Nardi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ora se la prende anche con Antonella Elia, dopo che l’opinionista ha commentato la vicenda da Silvia Toffanin a Verissimo, l’uomo si è infuriato.

Nel salotto dell’appuntamento fisso del sabato pomeriggio, Antonellina ha descritto senza mezzi termini ciò che pensava del triste episodio che ha visto coinvolto uno degli ultimi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip.

L’opinionista di certo non ci è andata leggera. E alla domanda di Silvia Toffanin su cosa pensasse su Filippo Nardi, la conduttrice torinese senza mezze misure ha spiegato:

Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile.

La replica del diretto interessato è arrivato direttamente sui suoi social. Nardi ha infatti scritto in un post di Instagram postato come storia cosa invece del comportamento di Antonella Elia verso Elisabetta Gregoraci.

Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta tv insultava Elisabetta Gregoraci etichettandola “cagna in calore2? Due pesi due misure.

Il concorrente non ha sicuramente mandato giù la squalifica. Nonostante si sia scusato, anche uscito dalla casa, il rospo non l’ha digerito. Le sue frasi tuttavia hanno indignato tutti.

Nessun perbenismo, ma solo buon senso nell’opinione pubblica. Soprattutto perché il concorrente si è proprio accanito contro Maria Teresa Ruta in modo ignobile.

Inoltre, anche verso le altre concorrenti, le parole a sfondo sessista non sono state affatto gradite. Un’edizione alquanto sfortunata in termini di squalifiche. Fausto Leali è stato squalificato per frasi razziste, mentre anche Stefano Bettarini e Denis Dosio sono stati mandati via per delle bestemmie.