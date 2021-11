GF Vip: si mette in scena la Turandot che fa addormentare Lulù. I commenti di Manuel

Continuano a passare i giorni per i concorrenti costretti alla reclusione

all’interno della casa del GF vip. Le antipatie, i dissapori, ma anche le amicizie continuano a svilupparsi e a creare nuovi intrecci. Di recente i riflettori sembrano essersi puntati in particolare su Lulù Selassié. La principessa continua a mettersi al centro delle attenzioni con i suoi atteggiamenti stravaganti e spesso fuori luogo.

Fonte studi GF Vip

Dopo le varie peripezie con il suo coinquilino Manuel Bortuzzo, Lulù è tornata a far discutere i suoi compagni d’avventura e i telespettatori negli ultimi giorni. Infatti, dopo moltissime prove, vari litigi e un’infinità di preparativi, all’interno della casa finalmente gli inquilini sono riusciti a mettere in scena la Turandot, l’opera di Franco Alfano e Giacomo Puccini. Ovviamente, a supervisionare per intero la rappresentazione non poteva che essere Katia Ricciarelli.

La cantante lirica si è impegnata al massimo ed ha preteso lo stesso dai suoi collaboratori. Non tutti gli inquilini, però, hanno preso parte alla rappresentazione. Alcuni di loro hanno aspettato che tutto fosse pronto per poi godersi lo spettacolo come pubblico. Tra gli spettatori, per l’appunto, c’era anche la principessa Lulù. Il pubblico di gieffini era a grandi linee coinvolto dallo spettacolo messo su dai coinquilini.

Tutt’altro si può dire per quanto riguarda alcuni concorrenti, tra cui la stessa Lulù che, invece, sembrava abbastanza annoiata dalla rappresentazione. Come se non bastasse, proprio nel momento clou dello spettacolo, la gieffina si è addormentata senza ritegno. Ovviamente, questa grave mancanza di rispetto non è passata inosservata agli altri concorrenti del GF vip. In particolare, ad imbarazzarsi per questo spiacevole inconveniente sono Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Aldo Montano.

Questi tre, una volta finita la rappresentazione, hanno commentato il comportamento di Lulù sottolineando come Katia si fosse accorta di tutto quanto. Davide dice sconsolato: “No comment, affari suoi”. Manuel, addirittura, si è lasciato sfuggire un: “Che schifo”. Il web, però, non ha molto apprezzato questi commenti né, tantomeno, l’ipocrisia di Manuel. In molti, infatti, hanno fatto notare come anche Bortuzzo si fosse addormentato durante la rappresentazione.