GF Vip, Soleil e Barù aggrovigliati in un ballo. La Sorge si giustifica con Jessica: “Non è come sembra”

Nella casa del GF VIP i colpi di scena non finiscono mai. Amori che nascono, amori che litigano e attrazioni chimiche che arrivano all’improvviso, senza che nessuno se ne accorga. Di recente un nuovo feeling sta nascendo, quello tra Soleil Sorge e Barù.

Fonte studio GF Vip

Quando c’è da divertirsi loro fanno ormai coppia fissa. Insieme, spesso mettono in scena dei simpaticissimi siparietti e i primi a morire dalle risate, sono proprio loro. Ieri sera i due vipponi si sono dilettati in un inconsueto balletto. Ma non solo, non è tutto.

In quel preciso momento Jessica Selassié, uscendo dal confessionale, si è trovata i due aggrovigliati in un ballo sensuale e la sua espressione era tutt’altro che felice. Da quando Barù ha fatto il suo ingresso nella casa del GF VIP, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Soleil.

Il Vippone ha ammesso più volte che sarebbe lei la donna con la quale si farebbe avanti. Ma c’è da dire che Jessica si è dichiarata apertamente con Barù, manifestando il suo interesse.

La principessa ha palesato un’attrazione che però non è stata contraccambiata. Il nipote di Costantino non vuole una love story e men che meno la vuole con la Selassié. Ma con Soleil c’è sempre la voglia di divertirsi e di far baldoria.

Il gieffino si trova in cucina, la Sorge gli salta in braccio, lui la prende dal sedere e la alza quasi fino a toccare il soffitto. Jessica Selassié è uscita giusto in tempo per godersi la scena. La reazione della principessina non è stata delle migliori.

La ragazza è evidentemente infastidita e, vedendo la sua espressione, Soleil corre ai ripari. Va subito da lei per giustificarsi: “Giuro, non è come sembra”. Ma lei va dritta per la sua strada e ignora di netto le parole dell’influencer.