GF Vip: Soleil rivela cosa farà al rientro nella Casa di Alex Belli

Questa edizione del GF Vip sta tenendo i telespettatori incollati al televisore. I colpi di scena sono innumerevoli, così come le avvincenti dinamiche a cui la casa sta dando vita. Merito, ovviamente, anche delle forti personalità dei concorrenti, che sanno come farsi notare dal pubblico e non hanno nessuna intenzione di scendere a compromessi.

Fonte studio GF Vip

I più discussi di quest’anno, sono senza dubbio Soleil Sorge, Delia Duran ed Alex Belli. Il triangolo amoroso a cui questi personaggi hanno dato vita, ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Alex e Delia si sono passati il testimone, per così dire: a distanza di qualche settimana dall’uscita di Belli, anche la sua compagna, ha voluto fare la sua esperienza nella casa di Cinecittà.

Ma pare che le cose stiano per cambiare. Tutti i fans sanno già che presto l’attore tornerà nella casa, con l’intento di rimanervi per qualche giorno. Gli inquilini sarebbero dovuti rimanere all’oscuro di tutto ciò, ma alcuni fans muniti di megafono hanno deciso di cambiare le carte in tavola.

Così, grazie alle grida dei loro supporter, Delia Duran e Soleil Sorge vengono a conoscenza di questa novità. Queste le parole che i gieffini hanno potuto ascoltare: “Delia stai attenta, Alex rientra”. La Duran è subito sembrata molto preoccupata per questa notizia. Lo stesso non può dirsi per Soleil, che ne era già a conoscenza.

Parlando insieme a Barù e Davide Silvestri, la Sorge decide di mettere in chiaro una volta per sempre le sue intenzioni: “Ma vah, no ma neanche io andrò in camera, che c’entra più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del cavolo?”.

Insomma, è evidente che la Sorge non voglia saperne più nulla. Ma Barù, saggiamente, fa notare alla ragazza: “Ma come che c’entri? Anche se ti sei tirata fuori non ti lasciano tirarti fuori. Non te lo lasciano fare”.