Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata. siamo abituati a vedere nuove relazioni. In questa edizione il rapporto che sta tenendo banco è senz’altro quello tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due sin dall’inizio sono stati molto vicini.

Fonte Studio GF Vip

Inizialmente sembrava essere soltanto una bella amicizia, ma poi sono arrivati gli abbracci, i baci e infine alcune dichiarazioni importanti. Da un po’ di giorni però sembra esserci qualche problema. L’attore ha infatti confidato che se sua moglie Delia andasse a dirgli di uscire lo farebbe immediatamente. Durante l’ultima puntata diversi inquilini sono stati invitati dal conduttore a dire cosa pensano del rapporto tra i due.

Dopo la puntata Soleil e Alex ne hanno parlato. L’influencer ha detto di aver molto apprezzato l’essere sincera di Manila, nonostante non concordi con il suo pensiero. Poi si è detta molto contrariata dalle opinioni di Sophie Codegoni e soprattutto di Davide Silvestri. Secondo Soleil la prima si sarebbe troppo messa in mezzo a questa situazione. Molto più grave è stato ciò che ha detto il secondo.

Infatti nonostante il parere più che positivo non avrebbe dovuto tirare fuori alcune cose soprattutto perché amico dei due coinvolti. Infine l’influencer ha chiuso dicendo che nessuna persona esterna alla loro storia ha diritto di dare giudizi. Alex ha provato a difendere Davide ma inutilmente. Dopo la puntata l’attore fa recapitare una lettera per spiegare bene il suo stato d’animo a Soleil. La ragazza decide di leggerla con calma in piscina. Dopo averla letta la gieffina ha chiesto delle spiegazioni ad Alex, non essendo contenta del contenuto.

Soleil rimprovera ad Alex soprattutto di averne parlato fin troppo con gli altri inquilini del GF Vip invece di farlo con lei. L’attore che più volte ha dichiarato che in presenza di Delia sarebbe uscito a Soleil ha detto che quello sarebbe l’unico modo di stare lontano da lei. Dopo questa risposta l’influencer ha ribattuto è disposta ad allontanarsi se questa è la volontà di Alex Belli, ma che è evidente che tra loro due ci sia dell’amore. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi riguardo questa relazione.