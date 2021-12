GF Vip, Soleil Sorge attacca Miriana Trevisan: “Non doveva mettere in mezzo il figlio, se poi con Biagio…”

Al GF Vip nessuno si fa sfuggire l’occasione di tirare l’acqua al suo mulino per screditare l’altro. Soleil Sorge coglie la palla al balzo per criticare Miriana Trevisan e il suo atteggiamento nei confronti prima di Nicola Pisu e poi di Biagio D’Anelli: “Non doveva mettere in mezzo il figlio se poi con Biagio…”.

Fonte studio GF Vip

L’atteggiamento confidenziale tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sta scatenando nella casa non poche polemiche da parte di alcuni vipponi. La prima a scagliarsi contro la gieffina è proprio lei, Soleil Sorge, che in passato ha ricevuto dalla stessa Trevisan non poche critiche e giudizi.

Oggi la Sorge ricambia il favore e accusa Miriana di essere poco coerente. Le parole e i fatti non combaciano. Ma facciamo un passo indietro: Miriana, riguardo Nicola Pisu, ha sempre sostenuto delle motivazioni ben precise che l’hanno portata ad allontanarsi da lui. Motivazioni legate al figlio, per le scene viste in tv. Ma il tutto ha un forte sapore di incoerenza, dati gli ultimi risvolti. È qui che Soleil entra a gamba tesa.

L’influencer è dunque arrivata a dichiarare: “Non doveva mettere in mezzo il figlio, giustificando il no a Nicola, quando ora con Biagio fa il contrario. Non era per il figlio ma per la persona”. Ma la Sorge non è l’unica a pensarla in questo modo. Estremamente severa è stata anche la reazione di Katia Ricciarelli, che l’ha invitata a non fare la finta santarellina. Ovviamente la Trevisan reagisce con veemenza a tali parole e rimanda al mittente tutte le accuse.

Riferendosi proprio alla cantante lirica dice: “Non mi piace come tratta i nuovi, come ha trattato stamattina Eva. Non mi piace. Mi sono rotta i cogli*ni. Non mi piace quando ha fatto: ‘Mi pulisci la stanza’. E infatti io non sono più andata. Quando ha detto ‘Sei Giuda’, così cosà, quando non ha mai visto niente di quello che è successo tra me e Nicola” è sbottata la gieffina aggiungendo: “Non sapeva niente tra me e Nicola e interveniva e non mi ha parlato per due, tre giorni“.