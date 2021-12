Soleil Sorge, cosa ne pensa il fidanzato del suo atteggiamento in casa? L’indiscrezione

Soleil Sorge è rimasta orfana di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Se inizialmente l’influencer sembrava stare male per l’addio del suo amato amico, poi man mano è rimasta molto delusa dal suo comportamento. A far dimenticare in fretta il Belli ci ha pensato anche l’ingresso di Alessandro Basciano che fin da subito ha instaurato una bella sintonia con la giovane.

In tutto questo non bisogna dimenticarsi che Soleil Sorge è ufficialmente impegnata all’esterno della casa con l’imprenditore siciliano Carlo Domingo. L’uomo non si è mai esposto in tutte queste settimane preferendo restare lontano dai riflettori e risolvere la situazione in privato una volta che la ragazza stia fuori dalla casa.

Nelle ultime ore lei è tornata a parlare di Carlo nella casa svelando il sentimento forte che li lega. “C’è poco che può farti mettere in dubbio una cosa del genere, veramente poco, se non la chiarezza dei fatti di essersi innamorata di un’altra persona, perché a quel punto è chiusa e si va avanti con altro.” – ha detto nell’evenienza di un tradimento.

Fonte: web

“Io, personalmente, potrei vederlo baciare o anche andare a letto con un’altra, qualunque cosa sia, e sapere che se c’è, c’è. Passare sopra ad un tradimento? Dipende da cosa o, comunque, in che modo. Quello che dico è: qualunque tipo di atteggiamento, se non va oltre quello che noi abbiamo, non mi tocca minimamente” – ha concluso.

Ma Carlo cosa ne pensa dell’atteggiamenti assunto da Soleil nella casa con Alex? Ad esporsi è stata la mamma di lei Wendy che nel corso di un’intervista a Casa Chi ha affermato che l’imprenditore non è affatto contento del comportamento della sua fidanzata e che sta aspettando che lei esca per affrontare il tutto lontano dai riflettori.