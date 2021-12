GF Vip: Soleil Sorge cocca della produzione? Il video fuori onda conferma

Il reality del GF Vip, di Alfonso Signorini, su canale 5, sta riscontrando il successo pronosticato e proprio per questo l’edizione è stata prolungata per un periodo considerevole di tempo.

Nell’ultima diretta, tra i beniamini del pubblico, troviamo anche Soleil Sorge. La gieffina riceve tutte le attenzioni possibili e gli apprezzamenti più disparati. Ma c’è qualcosa che ha fatto storcere il naso al pubblico del reality più gettonato della Mediaset. Spunta un video direttamente dal fuori onda che fa discutere il web.

A quanto risulta dalle immagini che circolano su internet, sembra che la produzione del programma abbia delle premure particolari nei confronti dell’influencer. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il videoclip che ha messo il web sugli attenti, mostra proprio Soleil, mentre una voce fuori campo le suggerisce gentilmente: “Sole il rossetto tra i denti”. “Amore grazie, pazzesco, questo sì che è un Grande Fratello” avrebbe subito ribattuto la gieffina.

Ovviamente questa gentilezza non è passata inosservata al pubblico, tanto da suscitare le polemiche di alcuni utenti su Twitter. In molti hanno scritto parole di accusa come: “Ma gli autori? Pensano ad avvisare la protetta del rossetto sui denti e non intervengono ora che si parlano delle nomination”. Qualcuno invece fa del sarcasmo scrivendo: “Dimmi che sei raccomandata senza dirmi che sei raccomandata. Inizia la regia del GF che dice a Soleil che ha il rossetto sui denti”.

Alcuni cercano di minimizzare, invece, e si pongono questioni più importanti: “Ok, ma necessito di sapere che rossetto sta indossando Soleil”. I dubbi, però, restano irrisolti. Non è la prima volta che si mormora di accordi tra Soleil Sorge e la redazione del GF Vip. Per fortuna, il reality è ancora lungo e avremo di certo modo di saperne di più.