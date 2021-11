Ogni anno il GF Vip, il noto reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha fatto assistere a duri scontri. Uno dei più forti degli ultimi giorni ha visto protagonisti Lulù Selassié e altri inquilini della casa del GF Vip. In particolare Soleil Sorge ha attaccato la nobile. Ma vediamo i fatti.

La principessa è entrata in bagno e qui è rimasta per molto tempo alimentando il malessere degli altri. Infatti fuori il bagno si era formata una sorta di fila. Così dopo un po’ è montato il malumore. Per Manila Nazzaro, Sophie Codegoni e Soleil il comportamento di Lulù è una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Le tre donne hanno sottolineato come in presenza di un solo bagno bisogna utilizzarlo con tempi giusti.

La principessa dal canto suo ha detto che anche lei più volte ha dovuto attendere per utilizzare la toilette. Poi ha continuato dicendo di non aver gradito affatto che gli abbiano aperto più volte la porta con lei ancora dentro. Dopo aver detto questo la ragazza è scoppiata in lacrime dicendo di essere sempre presa di mira da tutti.

Questo suo comportamento ha invece infastidito le tre donne che aspettavano. Loro si sono trovate concordi nel condannare il modo di fare di Lulù e soprattutto che dovrebbe anche imparare a scusarsi e prendersi le sue responsabilità. Poi alla nobile è stato detto di comportarsi come una una bambina nonostante i suoi 23 anni.

E’ palese che in molti all’interno della casa hanno condannato il comportamento e i modi di fare della giovane principessa. Quindi altro periodo difficile, ancor più duro viste le difficoltà di Lulù con Manuel Bortuzzo. Non ci resta che vedere le prossime puntate per ulteriori sviluppi di questo duro scontro.