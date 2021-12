GF Vip: Soleil Sorge non sta bene. Malore nella notte

Soleil Sorge si ritira in camera per un mal di stomaco. In molti ipotizzano che sia un mal d'amore

Il GF Vip sta regalando al pubblico dinamiche sempre più avvincenti. Oggi nel reality, succede qualcosa di strano che attira l’attenzione del pubblico. Nella notte, Soleil Sorge si sente male. Un momento di preoccupazione, che in tanti hanno pensato fosse dipeso dalla delusione che la gieffina ha vissuto, per le dinamiche venutesi a creare con Alex Belli.

Fonte studio GF Vip

Si sollevano le polemiche e ci si domanda: si tratta di un problema di salute o una sofferenza dettata dall’uscita di scena di Alex? Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La scorsa notte la gieffina, lamentando un fortissimo mal di stomaco, decide di appartarsi. Va in camera da sola, per distendersi sul letto. Lì, la Sorge rimane per un lungo momento.

Preoccupato per Soleil, si avvicina Biagio D’Anelli, che le fa qualche domanda per sincerarsi dello stato di salute della sua amica. Solo a questo punto si capisce che forse l’influencer ha un malore dovuto al dispiacere. In preda alle lacrime e singhiozzando si sfoga con Biagio. Soleil confida a lui i suoi dispiaceri, tutti inevitabilmente legati ad Alex.

Forse un mal di stomaco che affonda le sue radici nel nervoso e nella delusione che Soleil sta vivendo. Quindi si deduce che sia più un mal di Belli? Tanti i commenti arrivati sui social dai fans sullo stato fisico ma soprattutto morale della ragazza. C’è qualcuno che azzarda l’ipotesi che questo sia proprio il classico mal d’amore.

L’abbandono dell’attore ha senza ombra di dubbio gettato un velo di dispiacere sull’influencer, che ha più volte ribadito apertamente la sua delusione. Ma c’è anche chi fa notare che non è la prima volta che la Sorge soffre di questo malore. In passato è capitato che la ragazza avesse accusato mal di stomaco nonostante la presenza in casa di Alex Belli.