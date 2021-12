GF Vip: uno degli autori del programma rivela dei retroscena su Alex Belli e Soleil Sorge

L’ultima puntata del reality GF Vip, condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5, ha registrato il record di ascolti. Gli ultimi eventi hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. La curiosità circa le dinamiche messe su dai concorrenti, all’interno della casa, fa registrare il record di share.

Fonte studio GF Vip

Per tale motivo si è deciso di rimandare la fine dell’edizione al 14 marzo prossimo. Le cronache rosa, nelle ultime ore, stanno incentrando la loro attenzione, sulle vicende del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia. Oggi, a dare qualche informazione in più sull’accaduto, arriva Andrea Palazzo, capo degli autori. Dichiara: “Belli si è incespugliato, mentre Soleil è una fonte inesauribile”.

Anche il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, insieme al capoprogetto del GF Vip, Andrea Palazzo, hanno rilasciato un’intervista proprio ai microfoni del settimanale “Chi”. Giornale diretto da Alfonso Signorini. I diretti interessati, hanno commentato l’edizione in corso e dato qualche delucidazione in più, sulle dinamiche che si sono create all’interno della Casa.

Andrea Palazzo ha rivelato che mai come quest’anno i protagonisti sono stati messi alla prova, in modo da far raccontare la loro vita. Come tutti ben ricordiamo, alcuni dei concorrenti come Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Alex Belli hanno commosso il grande pubblico, portando a galla le difficoltà della loro quotidianità.

La solitudine del soprano Ricciarelli, la tenacia di Aldo Montano e il coraggio di Manuel Bortuzzo hanno più volte emozionato il pubblico. Poi si passa alla storia tra Alex Belli e Soleil Sorge.

GF Vip: le parole di Andrea Palazzo

Il capo degli autori, a tal proposito, ha le idee ben chiare e, sull’attore di Centovetrine dice: “Si è ‘incespugliato’, come lui stesso ha confessato, in una storia che è sfuggita al suo controllo. Il teorico della ‘chimica artistica’ è chiamato ad affrontare gli effetti delle sue scelte provocatorie e delle sue spregiudicate teorie sulla vita di coppia”.