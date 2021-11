Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, impariamo a conoscere i caratteri spesso spigolosi e polemici degli inquilini. In questa edizione una protagonista di rilievo è sicuramente Soleil Sorge.

Fonte Studio GF Vip

La ragazza fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip è stata al centro di molte discussioni. Tutti ricordano la faida con le tre sorelle Selassié. Oppure quella più recente con Gianmaria Antinolfi. Ma ovviamente la bella influencer negli ultimi giorni si trova nell’occhio del ciclone per via del suo rapporto con Alex Belli. Difatti questa “amicizia” ha creato malumore dentro e fuori la casa più spiata d’Italia.

Non a caso dopo il ripetersi di abbracci tra Soleil e l’attore, la moglie di quest’ultimo ha chiesto di confrontarsi con entrambi in trasmissione. Tutto questo ha innescato tutta una serie di dissapori tra gli inquilini e Soleil. Qualche giorno fa l’influecer aveva avuto un battibecco con Manila Nazzaro riguardo le pulizie. L’ultimo dissapore c’è stato a causa del cucinare. La ragazza, insieme a Davide e Alex fa parte del gruppo che si occupa della preparazione del pranzo.

Ad un certo punto la ragazza si è detta stanca di lavare sempre i piatti affermando che preferirebbe cucinare tutti i giorni. Subito dopo ha affermato che sarebbe giusto alternare i compiti. Poi vedendo Jessica preparare le polpette, molto infastidita le ha detto che ad esempio oggi avrebbe potuto lavare lei i piatti al suo posto.

Capita la tensione Alex Belli ha cercato di calmare gli animi ma la nobile è andata via seccata e Soleil ha lasciato tutto affermando che avrebbero dovuto continuare loro e che non sarebbe stata disponibile a fare niente. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi riguardo questa polemica.