La nuova edizione del GF vip sta già regalando incredibili colpi di scena al pubblico. Il reality della Mediaset condotto da Alfonso Signorini è riuscito anche stavolta a creare dinamiche appassionanti e coinvolgenti. Di recente a far chiacchierare il pubblico sono le dichiarazioni di una delle inquiline più amate di questa stagione.

Parliamo di Soleil Sorge, che nelle ultime ore ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti i telespettatori col fiato sospeso. La ragazza si trovava in giardino in compagnia del suo amico e coinquilino Alex Belli. In questo momento intimo e riservato Soleil ha deciso di confidarsi rivelando di essere molto innamorata. La giovane ha rivelato, senza timori, le forti emozioni che sta provando nei confronti di questa persona e le decisioni che pensa di essere disposta a prendere.

Queste le parole della Sorge: “Non avevo avuto il minimo sentore che potesse essere una persona con cui volevo condividere la mia vita. Lui sa già tutto di me in generale. Quando ho avuto questo sentore che questa persona mi piaceva veramente mi sono detta “Ok ti voglio dare tutto, così se ti piaccio bene, altrimenti niente. Prendimi come sono o altrimenti non ci dobbiamo neanche prendere”.

Alex ascolta le parole dell’amica con attenzione e rivela di provare sentimenti simili per la sua compagna Delia, ad oggi un vero e proprio punto di riferimento per lui. “Oggi quello che sono è anche e soprattutto grazie a lei” dice. Questa rivelazione, ovviamente, prende le mosse da una situazione ben specifica.

Fonte studi GF Vip

Nelle ultime ore nella casa è atterrato un drone con un messaggio che annunciava l’ingresso di uno dei partner degli inquilini. Tutti iniziano a fare supposizioni. il mago Giucas Casella ritiene che il messaggio sia proprio indirizzato alla Sorge, che invece è convinta che la sua dolce metà non entrerebbe mai nella casa di Cinecittà.