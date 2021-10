Giucas Casella è il vero protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’illusionista è un grande intrattenitore e come fatto anche in altri reality, anche nella casa si sta facendo amare per le sue doti. Giucas va d’accordo praticamente con tutti. Con Francesca Cipriani lo lega un’amicizia molto intensa. I due sono sempre a punzecchiarsi.

Fonte: Mediaset

Lunedì in puntata ne ha fatto un’altra delle sue. Una vera gaffe che ha fatto ridere tutti in casa. Anche sui social il suo nome è diventato trend topic in poche ore su Twitter. In casa si stava parlando del fidanzato di Francesca Cipriani Alessandro che a breve doveva abbandonare la casa.

Ad un certo punto Giucas ha pregato Alfonso Signorini di farlo restare ancora un altro po’. “Fallo rimanere almeno fino ad Aulin” – ha urlato. “Ma Aulin non esiste: Halloween volevi dire?” – la risposta di Signorini. E giù risate generali.

La replica di Amanda Lear a Giucas Casella

Giucas che alcune settimane fa parlando del suo passato e della sua carriera si è lasciato andare a delle dichiarazioni su Amanda Lear, avanzando l’ipotesi che la cantante prima fosse un uomo.

“Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, lì mi sono fermato per un anno. Poi ero stanco e non ce la facevo più a fare quella vita. Mi sono fermato per un po’ e ho incontrato Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo” – ha raccontato agli altri coinquilini.

Ora tramite un’intervista alla rivista Rolling Stones, Amanda ha replicato alle parole di Giucas.

“Cosa mi dici delle affermazioni di Giucas Casella al GF Vip?” – ha chiesto il giornalista. “Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia” – la sua replica.