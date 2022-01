Soleil Sorge sta vivendo momenti difficili all’interno della casa del GF Vip. L’ingresso a sorpresa della compagna di Alex Belli, Delia Duran, ha di sicuro creato più di qualche tensione, aumentando la spaccatura che era già presente all’interno della casa di Cinecittà. Soleil ora di certo si trova in un terreno minato e molte delle sue nemiche si sono ovviamente schierate dalla parte di Delia, come ad esempio Miriana Trevisan. Ma la Sorge ha dato più volte dimostrazione di piegarsi ma non spezzarsi.

Fonte studio GF Vip

Difatti, come lei stessa confessa il suo umore, dopo tanti alti e bassi, sta pian piano tornando ad essere ottimo. Anche se nelle ultime ore, l’influencer non si è lasciata sfuggire l’occasione di impiantare una discussione. Soleil si è scagliata contro un’altra vippona: Jessica Haile Selassié. Il motivo? Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due nuovi piccioncini, negli ultimi giorni, avevano passato gran parte del loro tempo a discutere. Un litigio su tutti è avvenuto la scorsa sera. Sophie in quell’occasione decide di sfogarsi con alcune amiche presenti nella casa.

Tra di loro Manila Nazzaro, Giacomo Urtis e Jessica Selassié. Sophie rivela in un momento di rabbia di essere stanca dei continui cambi di umore di Alessandro. Secondo lei, durante il giorno è sempre dolce, ma poi la sera se la prende con lei per tutto, accusandola anche di non saperlo valorizzare davvero. Ma Sophie, si spinge oltre e confida che secondo lei il suo fidanzato soffre una certa competizione con lei. Per tale motivo spesso la sminuisce per farla sentire una nullità, usando toni poco carini. Il giorno dopo Jessica, senza tener conto dei sentimenti della sua amica, ha commentato ciò che era accaduto.

Fonte studio GF Vip

Soleil non perde l’occasione per rimarcare la mancanza di rispetto della principessa. Jessica spettegola della situazione tra Sophie ed Alessandro con Federica, Giacomo e Soleil. “Ti senti una nullità quando litigate, ti dice la qualunque, vi sminuite a vicenda e poi Mimì e Cocò. Esiste anche l’amor proprio“, ha affermato. Soleil ribatte: “L’amor proprio è anche che quando non ti piace l’atteggiamento di certe persone riesci a prendere una posizione. Quindi è inutile anche da parte tua dirne peste e corna e poi fare la sua migliore amica e il suo consigliere“.

Jessica Selassiè replica: “Io non mi espongo. Sui loro litigi non do consigli né all’uno né all’altra. Anche ieri parlavano Manila e Giacomo. Io non mi metto in mezzo, ma da concorrente commento la cosa perché mi fa ridere, sono libera di dirlo. Anche perché non c’è niente di cui parlare“. “In realtà ci sarebbero migliaia di argomenti di cui parlare” ribatte Soleil.