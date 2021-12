GF Vip, Soleil Sorge tuona contro Alex Belli e Delia: “Che andassero a casa cornuti e felici”

Una puntata scoppiettante quella del GF Vip appena andata in onda. I telespettatori hanno assistito increduli alla squalifica in diretta di uno dei volti più amati del reality e alla furia di Soleil Sorge. Stiamo parlando di Alex Belli, che dopo aver scaldato gli animi fuori e dentro la casa è squalificato per non aver rispettato le regole.

Fonte studio GF Vip

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. È data l’opportunità all’attore di incontrare in giardino Delia Duran, per un chiarimento definitivo. La modella è entrata in Casa con la chiara intenzione di lasciarlo. Dinanzi alle parole della moglie, dalle quali era chiaro che la modella volesse porre fine al loro matrimonio, Alex Belli ha reagito in maniera irruente e infrangendo il regolamento.

Si precipita su Delia non rispettando il freeze e corre ad abbracciarla. Per la modella non è stata prevista una quarantena preventiva, quindi il contatto è un potenziale rischio per tutti i concorrenti. Per questo motivo viene presa la decisione di squalificare l’attore. L’ingresso tanto atteso di Delia è arrivato, anche se è avvenuto in mezzo a una furiosa lite. La moglie dell’attore si è sentita mancare di rispetto per i comportamenti intimi che il gieffino ha avuto con Soleil Sorge.

La gieffina va su tutte le furie, anche lei si sente presa in giro e manipolata da Belli. Queste le parole di Delia a sua marito: “Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, non eri da solo. Ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi con la mancanza di rispetto. Sì, è una trappola, ma ci sei caduto. Io ho una dignità e ho deciso che la nostra storia finisce qui”.

Soleil dopo aver portato la valigia in giardino ad Alex e averlo invitato ad uscire dalla casa si sfoga con Katia Ricciarelli così: “Ma si! Che andassero a casa cornuti e felici”.