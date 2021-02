GF Vip, Soleil su Giulia Salemi rivela: “Mi ha delusa”

Giulia Salemi, fuori dal GF Vip, ha delle amicizie molto solide. Una di queste è con Soleil Sorge. Le due erano particolarmente legate, ma poi l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha iniziato a dubitare della loro amicizia. Delle frasi di Giulia dette all’interno della casa hanno molto colpito e deluso la Sorge. “Me lo avete chiesto in molti. La verità è che ci conosciamo dal 2014 quando facemmo Miss Italia insieme. Abbiamo legato subito e siamo rimaste amiche negli anni.

Questo almeno da parte mia”. La Soleil, ai microfoni di Biccy.it, ha rivelato questo sul rapporto con Giulia. L’ex naufraga ha aggiunto subito dopo il motivo della sua delusione: “Da quello che dice nella casa del GF Vip Giulia ha poca fiducia e affetti in generale, è molto gelosa del suo lavoro e le sue cose e forse questo la porta ad avere insicurezze sui suoi rapporti interpersonali.

Per questo ho compreso le sue parole quando ha detto di non avere amiche, ma a dirla tutta mi ha davvero deluso e rattristito. Dunque ad oggi non saprei più descrivere il nostro rapporto”. Ma Giulia non è l’unica persona, che si trova nella casa del GF Vip, a cui la Sorge è legata. L’ex naufraga, infatti, ha voluto citare anche il suo rapporto con Dayane Mello.

Dopo il lutto della modella, Soleil pensa che una sorpresa sia quello che ci vuole: “Una sorpresa a Dayane? Ho letto molti commenti del genere su Twitter e sono d’accordo con voi. Quando si arriva a quel punto in un reality, anche una parola di conforto vale tanto. Non oso immaginare dopo 4 mesi e dopo l’accaduto”.

“Meriterebbe tanto una sorpresa da parte di chi le vuole bene. Magari un video o una lettere della piccola Sofia. Sono certa che questo la riempirebbe di gioia e le darebbe la forza per andare avanti“. Quello di Soleil è uno dei nomi più quotati per il prossimo GF Vip. Speriamo che Alfonso Signorini la tenga in considerazione.