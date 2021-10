La scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato alcuni strascichi nella casa soprattutto per il triangolo amoroso tra Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Colpa di Alfonso Signorini che in puntata è tornato a parlare del famoso triangolo mettendo alle strette l’imprenditore napoletano che alla fine ha deciso di chiudere ogni rapporto con Soleil. Una decisione che non è piaciuta all’influencer che al termine della puntata si è sfogata con Alex Belli.

“Gianmaria doveva scegliere me in nome del legame che ci lega e mettere in dubbio Sophie. Lui non sa giocare, doveva scegliere me così Sophie tornava all’attacco perché ci rimaneva, ecco cosa doveva fare. Prende tutto seriamente” – ha confidato Soleil Sorge.

Dopo aver ascoltato il suo sfogo, Alex ha rivelato un retroscena su Gianmaria.

“Stavo raccontando con un tono da narratore la storia del playboy della mutua, quando Gianmaria mi si è avvicinato e mi ha detto ‘se ti serve un prestito te lo do io’. Ma stai tranquillo che è un gioco, prendilo per quel che è. Mamma mia” – le parole di Alex.

“Il fatto di averli visti entrambi così, mi hanno confermato tutto” – ha concluso Soleil. Anche Davide Silvestri ha attaccato Gianmaria per il suo comportamento definendolo incoerente.

Mi parli di Greta, Soleil e Sophie… Ma cosa ti devo dire? Che non sei incoerente? Ma poi cosa me ne frega, per me puoi amare pure tutte insieme” – ha detto parlando con Miriana Trevisan che ha legato molto negli ultimi giorni con l’imprenditore e lo difende dalle accuse. “Invece secondo me, e te lo dico da amica, questa cosa è stata troppo vicina. Gianmaria è stato attaccato per settimane, gli è stato dato dello stalker, noi non sappiamo come è lui nella vita. Che si sia legato al pensiero di Greta, per tre giorni è normale”.