GF Vip, Sonia Bruganelli contro Miriana: “Non piagnucolare, mi dai fastidio”

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Maria Trevisan e proprio durante la diretta di ieri sera al GF Vip, ha deciso di attaccarla duramente. L’opinionista ha mostrato ancora una volta il suo carattere duro, schietto e diretto, difendendo Katia Ricciarelli dalle parole della showgirl dopo la sua inaspettata uscita.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha portato a galla nuove dinamiche e situazioni che il pubblico da casa non si aspettava minimamente. Questa volta l’eliminata è stata Katia Ricciarelli che dopo mesi, ha potuto varcare la porta dello studio tornando alla sua vita di tutti i giorni.

La sua uscita però, ha scatenato una serie di polemiche dopo aver deciso di salutare solo le persone che realmente riteneva amiche. Tra le persone a cui non ha voluto riservare una parola o un semplice ‘ciao’ c’è Miriana Trevisan.

Tra le due donne infatti, ci sono alcuni dissapori che vanno avanti ormai da diversi mesi e che non le hanno mai portate ad un vero e proprio chiarimento. L’ex di ‘Non è la Rai’ ancora una volta ha sottolineato quanto in tutti questi mesi abbia aiutato Katia Ricciarelli, scatenando la rabbia di Sonia.

Sonia Bruganelli contro Miriana al GF Vip. “Sei fastidiosa”

Le parole di Miriana Trevisan nei confronti di Katia hanno voluto sottolineare il suo averla aiutata senza volere niente in cambio. È proprio lei più volte ad affermare: “Io per un mese e mezzo sono stata in camera sua ad aiutarla perché ho massimo rispetto per le persone più anziane”.

Le affermazioni della gieffina hanno così scatenato la rabbia di Sonia Bruganelli che chiedendo la parola ad Alfonso Signorini ha dato libero sfogo al suo pensiero. L’opinionista di tutta risposta ha accusato Miriana di essere una persona subdola e di aver aiutato Katia solamente per ricevere il consenso positivo da parte dei telespettatori.

“Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia che, dopo cinque mesi, è evidente che ha una sua fragilità che è quella dell’età, a dirle una persona più grande di te che lo è anziana e che l’hai aiutata in quanto anziana?” afferma Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis nella puntata di ieri del GF Vip si è mostrata una vera e propria furia tanto da non lasciar parlare Miriana: “Fammi parlare, non metterti a piagnucolare, mi dai fastidio e hai una voce piagnucolosa terribile. Io l’italiano lo capisco e ho le orecchie per sentire, hai detto di aver aiutato una persona anziana ed è una frase orribile. Se l’aiuti per avere applausi, non vale nulla”.