Alex Belli è finalmente uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, ma la sua presenza lascia ancora gli strascichi. Dopo la puntata di lunedì infatti, i commenti degli altri inquilini non sono mancati.

La prima a correre da Delia Duran è stata infatti Miriana Trevisan che è davvero stufa di questo gioco. La showgirl ha visto il line che si sono scambiate le due ragazze e ha voluto mettere in guardia Delia:

Oggi sono davvero troppo nervosa e devo parlare. Io non ho capito perché lui è venuto qui dentro la casa del GF per fermati con Barù e con Antonio per la complicità che avevi con loro due. Poi però non ti ha bloccato con Soleil?! Cos’è forse la cosa lo stuzzica? No guarda lascia stare che è meglio.

Miriana Trevisan ha spiegato che è piuttosto preoccupata per le due donne e nonostante i rancori vuole proteggere anche Soleil Sorge:

Capisci perché mi viene voglia di proteggere te e Soleil? Che fa Alex si eccita con questa cosa che stava nascendo? Poi però è geloso di Antonio e di Barù, poi non è geloso di Sole che ha fatto di peggio con te? Perché è comunque una persona, un essere umano che si è avvicinata tanto a te. Amore divento matta. Non è limpido l’amore in questo contesto.

Secondo la Trevisan Alex doveva mettere fine a tutto: “Lui doveva fermarvi così come ha fermato con i due ragazzi nonostante con loro non ci fosse stato nulla si palese. Doveva fermare le due donne che ama. Anche perché era ovvio che avreste sofferto di questo siparietto. Perché non vi ha fermato? No anzi, gli è pure piaciuto.”

Questa soap opera sembra non finire proprio mai!