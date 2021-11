Ogni anno il GF Vip, il noto reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha abituati a forti polemiche. Questa edizione non fa eccezioni. L’ultima in ordine di tempo però è inusuale rispetto alle solite interne alla casa del GF Vip. Infatti durante la puntata di lunedì l’amatissimo conduttore ha detto la sua su un tema molto delicato, l’aborto.

Fonte Studio GF Vip

Subito si è scatenato un vero e proprio putiferio. La stessa Endemol, casa produttrice del GF Vip, ha deciso di prendere le distanze dal conduttore. Signorini comunque ha rivendicato il diritto di poter esprimere la sua idea sulla questione. Anche Sonia Bruganelli è intervenuta spiegando che la parola “Esatto” detta dall’opinionista dopo le parole del conduttore era riferita al fatto che lei spera che non ci siano più aborti spontanei.

A seguire anche Lorenzo Amoruso ha detto la sua. L’ex calciatore ha raccontato che sentite quelle parole ha pensato che probabilmente Signorini non si sarebbe reso conto della gravità di ciò che ha detto. Poi ha continuato affermando che Alfonso è una persona molto a modo e acculturato. Secondo lui sicuramente non ha voluto offendere nessuno e che assolutamente non merita tutto il fango che gli è stato buttato addosso da molti estremisti.

L’ex calciatore ha concluso di vedere il buono in quello che ha detto. Di tutt’altro avviso Gaia Zorzi che ha detto di stimare il conduttore ma che il “noi” pronunciato non la rappresenta affatto. La donna soprattutto si è detta stanca di dover rendere conto agli uomini su queste cose. Infine ha auspicato che nelle trasmissioni siano le donne a parlare di questi temi.

Dello stesso avviso il fratello Tommaso Zorzi. Secondo l’opinionista di questi temi dovrebbero parlare solo le donne in quanto nessun uomo deve prendere decisioni sul corpo di una donna. Non ci resta che attendere ulteriori notizie su questa infuocata vicenda.