GF Vip, Sonia Bruganelli rivela: “Ecco chi è stato il mio concorrente preferito”

Dopo la fine del Grande Fratello Vip è tempo di relax per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha confermato che l’anno prossimo non farà parte del cast del programma e in questi giorni ha ripercorso la sua avventura da opinionista del reality. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

A pochi giorni dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha ripercorso i sette lunghi mesi trascorsi da opinionista. Oltre a ciò, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato anche chi è stato il suo concorrente preferito all’interno della casa più spiata d’Italia.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Dopo tanti mesi anche un po’ di relax me lo merito […] Io l’ho vissuto ogni giorno, ho preso sul serio quello che stavo facendo e non ero lì solo per scaldare la poltrona da opinionista. Io i concorrenti li ho seguiti, li ho visti, ho cercato di capire le dinamiche, mi sono resa conto dei loro esaurimenti. A volte, magari, non dici delle cose perché hai visto la settimana e sai che potrebbero ferirli. Altre volte, invece, affondi i colpi per spronarli. Per questo dico che è stato molto faticoso.

E, continuando, Sonia Bruganelli ha poi aggiunto:

Il GF Vip è un gioco. Vince uno soltanto. E tutti fanno il possibile per mettersi in evidenza, per entrare nel cuore del pubblico. E ovviamente lo fanno a danno degli altri. Se uno è fragile viene subito attaccato. Come nel caso di Marco Bellavia, in molti lo hanno puntato e infatti è stato fatto fuori. Emotivamente e psicologicamente vince il più forte di tutti. Il programma è cambiato in questi anni, è lo specchio dei tempi, è ovvio che i toni si alzino. I concorrenti non hanno un copione, non sono attori. Quindi possono sbagliare, deluderci.

Infine l’opinionista ha svelato chi è stato il suo concorrente preferito, spiegando anche il motivo. Questo è quanto rivelato da Sonia Bruganelli: