GF Vip, Sonia Bruganelli e il costoso regalo fatto a Giulia Salemi: di cosa si tratta

Nel corso delle ultime ore Sonia Bruganelli è tornata a far parlare di sé. Ieri sera l’opinionista del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di un gesto fatto nei confronti di Giulia Salemi che non è passato inosservato. Forse non tutti sanno che la moglie di Paolo Bonolis ha fatto un regalo a dir poco speciale all’influencer italo-persiana: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ieri sera, prima dell’inizio della finalissima del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha raggiunto Giulia Salemi in camerino per consegnarle un regalo speciale. Inutile dire che l’influencer ha condiviso sui social lo speciale momento vissuto insieme all’opinionista facendo in questo modo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip.

In occasione dei 30 anni di Giulia Salemi, Sonia Bruganelli ha deciso di fare all’influencer italo-persiana un regalo a dir poco speciale. Nonostante i battibecchi avuti durante alcune puntate del reality, la moglie di Paolo Bonolis e l’influencer hanno legato molto.

Il regalo che Sonia Bruganelli ha fatto a Giulia Salemi non è di certo alla portata di tutti. L’opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, in occasione dei 30 anni compiuti dall’influencer italo-persiana, ha deciso di regalare a Giulia Salemi un bellissimo abito neri firmato Louis Vuitton.

Inutile dire che il gesto di cui la moglie di Paolo Bonolis si è resa protagonista ha lasciato tutti senza parole, compresa la stessa Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana ha infatti commentato lo speciale momento vissuto insieme a Sonia Bruganelli con queste parole:

Io sono scioccata.

Sonia Bruganelli ha accompagnato al bellissimo regalo fatto a Giulia Salemi un bigliettino con sopra scritta una dolce frase: